У Києві та низці областей оголошено тривогу через ракетну небезпеку

Спочатку сигнал тривоги було оголошено у північних та східних областях. Потім тривога поширилась на Київ та центральні області.

"Загроза застосування балістичного озброєння з півночі", - повідомили у Повітряних силах.

Згодом там уточнили, що було зафіксовано ціль у напрямку Сум.

Оновлено о 20:40.

У Києві та низці областей оголошено про відбій тривоги. Однак існує загроза обстрілу через російські дрони-камікадзе.

Нагадаємо, що жителів областей де оголошено сигнал тривоги просять зберігати спокій та у разі загрози пройти в укриття. В Україні заборонено знімати роботу ППО.

Де оголошено тривогу