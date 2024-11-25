В Киеве и ряде областей объявлена тревога из-за ракетной опасности

Первоначально сигнал тревоги был объявлен в северных и восточных областях. Затем тревога распространилась на Киев и центральные области.

"Угроза применения баллистического вооружения с севера", - сообщили в воздушных силах.

Впоследствии там уточнили, что была зафиксирована цель в направлении Сум.

Обновлено в 20:40.

В Киеве и ряде областей объявлено об отбое тревоги. Однако существует угроза обстрела из-за российских дронов-камикадзе.

Напомним, что жителей областей, где объявлен сигнал тревоги, просят сохранять спокойствие и в случае угрозы пройти в укрытие. В Украине запрещено снимать ПВО.

Где объявлена тревога