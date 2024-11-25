В Киеве и ряде областей объявлена тревога из-за ракетной опасности

В Киеве и по остальным регионам Украины вечером понедельника, 25 ноября, объявлен сигнал воздушной тревоги. На этот раз из-за угрозы баллистического удара.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.
Первоначально сигнал тревоги был объявлен в северных и восточных областях. Затем тревога распространилась на Киев и центральные области.
"Угроза применения баллистического вооружения с севера", - сообщили в воздушных силах.
Впоследствии там уточнили, что была зафиксирована цель в направлении Сум.
Обновлено в 20:40.
В Киеве и ряде областей объявлено об отбое тревоги. Однако существует угроза обстрела из-за российских дронов-камикадзе.
Напомним, что жителей областей, где объявлен сигнал тревоги, просят сохранять спокойствие и в случае угрозы пройти в укрытие. В Украине запрещено снимать ПВО.
Напомним, в ночь на 25 ноября россияне совершили масштабную атаку по Украине, используя ударные "Шахеды" и дроны неустановленного типа. Войска Воздушных Сил выявили и сопровождали 145 вражеских беспилотников.
В результате атаки было зафиксировано падение обломков в нескольких районах Киева, в частности в Днепровском и Дарницком на левом берегу столицы.
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