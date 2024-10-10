У Києві та низці областей оголошено тривогу, попереджають про загрозу балістики

Сьогодні, 10 жовтня, у Києві, а також низці областей оголосили повітряну тривогу. Попереджають про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння з території тимчасово окупованого Криму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.
Станом на 12:09 повітряну тривогу оголошено у:
Фото: карта повітряних тривог станом на 12:11 (alerts.in.ua)
Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ) попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня та тимчасово окупованого Криму.
Також через пару хвилин стало відомо й про пуски керованих авіаційних бомб (КАБ) тактичною авіацією у Донецькій області.
Від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації (РФ) регулярні обстріли України стали звичною реальністю. Російські окупанти застосовують ракети, керовані авіаційні бомби (КАБ) та безпілотні літальні апарати (БпЛА). Останнім часом дрони запускаються практично кожної ночі. Як приклад, у ніч на 10 жовтня, терористи застосували:
Протиповітряна оборона (ППО) змогла знищити 41 дрон. Ще 14 БпЛА були локаційно втрачено
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