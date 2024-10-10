В Киеве и ряде областей объявлена тревога, предупреждают об угрозе баллистики

Сегодня, 10 октября, в Киеве, а также ряде областей объявили воздушную тревогу. Предупреждают об угрозе применения врагом баллистического вооружения с территории временно оккупированного Крыма.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.
По состоянию на 12:09 воздушная тревога объявлена в:
Фото: карта воздушных тревог по состоянию на 12:11 (alerts.in.ua)
Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с юга и временно оккупированного Крыма.
Также через пару минут стало известно и о пусках управляемых авиационных бомб (КАБ) тактической авиацией в Донецкой области.
С начала полномасштабного вторжения Российской Федерации (РФ) регулярные обстрелы Украины стали привычной реальностью. Российские оккупанты применяют ракеты, управляемые авиационные бомбы (КАБ) и беспилотные летательные аппараты (БпЛА). В последнее время дроны запускаются практически каждую ночь. В качестве примера, в ночь на 10 октября, террористы применили:
Противовоздушная оборона (ПВО) смогла уничтожить 41 дрон. Еще 14 БпЛА были локационно потеряны
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.