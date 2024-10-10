RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

В Киеве и ряде областей объявлена тревога, предупреждают об угрозе баллистики

Иллюстративное изображение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 10 октября, в Киеве, а также ряде областей объявили воздушную тревогу. Предупреждают об угрозе применения врагом баллистического вооружения с территории временно оккупированного Крыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

По состоянию на 12:09 воздушная тревога объявлена в:

  • Киеве;
  • Киевской области;
  • Черкасской области;
  • Винницкой области;
  • Кировоградской области;
  • Николаевской области;
  • Одесской области;
  • Херсонской области;
  • Запорожской области;
  • Днепропетровской области;
  • Донецкая область.

Фото: карта воздушных тревог по состоянию на 12:11 (alerts.in.ua)

Причина воздушной тревоги

Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с юга и временно оккупированного Крыма.

Также через пару минут стало известно и о пусках управляемых авиационных бомб (КАБ) тактической авиацией в Донецкой области.

Обстрелы Украины

С начала полномасштабного вторжения Российской Федерации (РФ) регулярные обстрелы Украины стали привычной реальностью. Российские оккупанты применяют ракеты, управляемые авиационные бомбы (КАБ) и беспилотные летательные аппараты (БпЛА). В последнее время дроны запускаются практически каждую ночь. В качестве примера, в ночь на 10 октября, террористы применили: 

  • 2 баллистические ракеты "Искандер-М";
  • 1 управляемые авиационные ракеты Х-31П;
  • 2 управляемые авиационные ракеты Х-59/69;
  • 3 зенитные управляемые ракеты С-300;
  • 62 беспилотных летательных аппаратов (БпЛА). 

Противовоздушная оборона (ПВО) смогла уничтожить 41 дрон. Еще 14 БпЛА были локационно потеряны

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевРоссийская ФедерацияВойна в УкраинеВоздушная тревога