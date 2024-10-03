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У Києві та низці областей оголошено тривогу, попереджають про БпЛА та загрозу балістики

Ілюстративне зображення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, 3 жовтня, у Києві, а також низці областей оголошено повітряну тривогу. Попереджають про безпілотні літальні апарати (БпЛА) й загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Станом на 11:32, повітряну тривогу оголошено у: 

  • Києві; 
  • Київській області; 
  • Черкаській області; 
  • Кіровоградській області; 
  • Миколаївській області; 
  • Херсонській області; 
  • Запорізькій області; 
  • Дніпропетровській області; 
  • Полтавській області; 
  • Чернігівській області; 
  • Сумській області; 
  • Харківській області; 
  • Донецькій област.

Фото: карта повітряних тривог станом на 11:32 (alerts.in.ua) 

Причина тривоги 

Перед оголошенням повітряної тривоги, Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ) попередили про загрозу БпЛА для Київської області. Пізніше також стало відомо про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.

О 11:36 Повітряні сили заявили про пуск КАБ в напрямку Донецької області. 

Обстріли України  

У ніч на 3 жовтня російські терористи вкотре атакували Україну ударними БпЛА. Було зафіксовано 105 ворожих дрона, що були запущені з Орелу, Приморсько-Ахтарську, Курську та тимчасово окупованого Криму. 

До відбиття повітряного нападу були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Загалом вдалось збити 78 БпЛА. 23 дрони були локаційно втрачені й ще один - полетів у напрямку Білорусі. 

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