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В Киеве и ряде областей объявлена тревога, предупреждают о БпЛА и угрозе баллистики

Иллюстративное изображение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 3 октября, в Киеве, а также ряде областей объявлена воздушная тревога. Предупреждают о беспилотных летательных аппаратах (БпЛА) и угрозе применения врагом баллистического вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

По состоянию на 11:32, воздушная тревога объявлена в: 

  • Киеве; 
  • Киевской области; 
  • Черкасской области; 
  • Кировоградской области; 
  • Николаевской области; 
  • Херсонской области; 
  • Запорожской области; 
  • Днепропетровской области; 
  • Полтавской области; 
  • Черниговской области; 
  • Сумской области; 
  • Харьковской области; 
  • Донецкой области.

Фото: карта воздушных тревог по состоянию на 11:32 (alerts.in.ua)

Причина тревоги

Перед объявлением воздушной тревоги, Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) предупредили об угрозе БпЛА для Киевской области. Позже также стало известно об угрозе применения врагом баллистического вооружения.

В 11:36 Воздушные силы заявили о пуске КАБ в направлении Донецкой области. 

Обстрелы Украины  

В ночь на 3 октября российские террористы в очередной раз атаковали Украину ударными БпЛА. Было зафиксировано 105 вражеских дронов, которые были запущены из Орла, Приморско-Ахтарска, Курска и временно оккупированного Крыма. 

К отражению воздушного нападения были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

В целом удалось сбить 78 БпЛА. 23 дрона были локально потеряны и еще один - улетел в направлении Беларуси. 

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