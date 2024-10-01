У Києві та низці областей оголошено тривогу, попереджають про загрозу ракет й балістики

Сьогодні, 1 жовтня, у Києві, а також низці областей оголосили повітряну тривогу. Попереджають про загрозу застосування ворогом балістики та ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог .

Станом на 13:21 повітряну тривогу оголошено у:

Києві;

Київській області;

Вінницькій області;

Одеській області;

Миколаївській області;

Херсонській області;

Кіровоградській області;

Черкаській області;

Чернігівській області;

Полтавській області;

Сумській області;

Харківській області;

Запорізькій області;

Дніпропетровській області.

Фото: карта повітряних тривог станом на 13:22 (alerts.in.ua)

Загроза застосування ракет й балістики

Як повідомляють Повітряні сили Збройних сил України, наразі існує загроза застосування балістики з північно-східного напрямку, а також застосування ракет в областях де оголошено повітряну тривогу.

Обстріли України

Російські терористи майже кожної ночі атакують Україну дронами та ракетами. У ніч на 1 жовтня, ворог застосував 32 дрони типу Shahed. Протиповітряній обороні (ППО) вдалось знищити 29 безпілотних літальних апаратів (БпЛА). Інші ж три дрони - локаційно втрачені внаслідок протидії РЕБ.

Зокрема лише за сьогодні день, ворог обстріляв: