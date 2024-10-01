ua en ru
Вт, 01 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Києві та низці областей оголошено тривогу, попереджають про загрозу ракет й балістики

Вівторок 01 жовтня 2024 13:28
UA EN RU
У Києві та низці областей оголошено тривогу, попереджають про загрозу ракет й балістики Ілюстративне зображення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, 1 жовтня, у Києві, а також низці областей оголосили повітряну тривогу. Попереджають про загрозу застосування ворогом балістики та ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Станом на 13:21 повітряну тривогу оголошено у:

  • Києві;
  • Київській області;
  • Вінницькій області;
  • Одеській області;
  • Миколаївській області;
  • Херсонській області;
  • Кіровоградській області;
  • Черкаській області;
  • Чернігівській області;
  • Полтавській області;
  • Сумській області;
  • Харківській області;
  • Запорізькій області;
  • Дніпропетровській області.

У Києві та низці областей оголошено тривогу, попереджають про загрозу ракет й балістики

Фото: карта повітряних тривог станом на 13:22 (alerts.in.ua)

Загроза застосування ракет й балістики

Як повідомляють Повітряні сили Збройних сил України, наразі існує загроза застосування балістики з північно-східного напрямку, а також застосування ракет в областях де оголошено повітряну тривогу.

Обстріли України

Російські терористи майже кожної ночі атакують Україну дронами та ракетами. У ніч на 1 жовтня, ворог застосував 32 дрони типу Shahed. Протиповітряній обороні (ППО) вдалось знищити 29 безпілотних літальних апаратів (БпЛА). Інші ж три дрони - локаційно втрачені внаслідок протидії РЕБ.

Зокрема лише за сьогодні день, ворог обстріляв:

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Повітряна тривога
NEWS
Ліміт на перекази з "карти на карту". Що потрібно знати про обмеження НБУ з 1 жовтня
Ліміт на перекази з "карти на карту". Що потрібно знати про обмеження НБУ з 1 жовтня
DAILY
Штурми та бої під Покровськом. Як 110-та ОМБр стримує наступ росіян на місто
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна Штурми та бої під Покровськом. Як 110-та ОМБр стримує наступ росіян на місто