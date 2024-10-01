У Києві та низці областей оголошено тривогу, попереджають про загрозу ракет й балістики
Сьогодні, 1 жовтня, у Києві, а також низці областей оголосили повітряну тривогу. Попереджають про загрозу застосування ворогом балістики та ракет.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.
Станом на 13:21 повітряну тривогу оголошено у:
- Києві;
- Київській області;
- Вінницькій області;
- Одеській області;
- Миколаївській області;
- Херсонській області;
- Кіровоградській області;
- Черкаській області;
- Чернігівській області;
- Полтавській області;
- Сумській області;
- Харківській області;
- Запорізькій області;
- Дніпропетровській області.
Фото: карта повітряних тривог станом на 13:22 (alerts.in.ua)
Загроза застосування ракет й балістики
Як повідомляють Повітряні сили Збройних сил України, наразі існує загроза застосування балістики з північно-східного напрямку, а також застосування ракет в областях де оголошено повітряну тривогу.
Обстріли України
Російські терористи майже кожної ночі атакують Україну дронами та ракетами. У ніч на 1 жовтня, ворог застосував 32 дрони типу Shahed. Протиповітряній обороні (ППО) вдалось знищити 29 безпілотних літальних апаратів (БпЛА). Інші ж три дрони - локаційно втрачені внаслідок протидії РЕБ.
Зокрема лише за сьогодні день, ворог обстріляв:
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