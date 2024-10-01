В Киеве и ряде областей объявлена тревога, предупреждают об угрозе ракет и баллистики

Сегодня, 1 октября, в Киеве, а также ряде областей объявили воздушную тревогу. Предупреждают об угрозе применения врагом баллистики и ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог .

По состоянию на 13:21 воздушная тревога объявлена в:

Киеве;

Киевской области;

Винницкой области;

Одесской области;

Николаевской области;

Херсонской области;

Кировоградской области;

Черкасской области;

Черниговской области;

Полтавской области;

Сумской области;

Харьковской области;

Запорожской области;

Днепропетровской области.

Фото: карта воздушных тревог по состоянию на 13:22 (alerts.in.ua)

Угроза применения ракет и баллистики

Как сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины, сейчас существует угроза применения баллистики с северо-восточного направления, а также применение ракет в областях, где объявлена воздушная тревога.

Обстрелы Украины

Российские террористы почти каждую ночь атакуют Украину дронами и ракетами. В ночь на 1 октября, враг применил 32 дрона типа Shahed. Противовоздушной обороне (ПВО) удалось уничтожить 29 беспилотных летательных аппаратов (БпЛА). Другие же три дрона - локально потеряны в результате противодействия РЭБ.

В частности только за сегодня день, враг обстрелял: