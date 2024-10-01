ua en ru
Вт, 01 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Киеве и ряде областей объявлена тревога, предупреждают об угрозе ракет и баллистики

Вторник 01 октября 2024 13:28
UA EN RU
В Киеве и ряде областей объявлена тревога, предупреждают об угрозе ракет и баллистики Иллюстративное изображение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 1 октября, в Киеве, а также ряде областей объявили воздушную тревогу. Предупреждают об угрозе применения врагом баллистики и ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

По состоянию на 13:21 воздушная тревога объявлена в:

  • Киеве;
  • Киевской области;
  • Винницкой области;
  • Одесской области;
  • Николаевской области;
  • Херсонской области;
  • Кировоградской области;
  • Черкасской области;
  • Черниговской области;
  • Полтавской области;
  • Сумской области;
  • Харьковской области;
  • Запорожской области;
  • Днепропетровской области.

В Киеве и ряде областей объявлена тревога, предупреждают об угрозе ракет и баллистики

Фото: карта воздушных тревог по состоянию на 13:22 (alerts.in.ua)

Угроза применения ракет и баллистики

Как сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины, сейчас существует угроза применения баллистики с северо-восточного направления, а также применение ракет в областях, где объявлена воздушная тревога.

Обстрелы Украины

Российские террористы почти каждую ночь атакуют Украину дронами и ракетами. В ночь на 1 октября, враг применил 32 дрона типа Shahed. Противовоздушной обороне (ПВО) удалось уничтожить 29 беспилотных летательных аппаратов (БпЛА). Другие же три дрона - локально потеряны в результате противодействия РЭБ.

В частности только за сегодня день, враг обстрелял:

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Воздушная тревога
NEWS
Лимит на переводы с "карты на карту". Что нужно знать об ограничениях НБУ с 1 октября
Лимит на переводы с "карты на карту". Что нужно знать об ограничениях НБУ с 1 октября
DAILY
Штурмы и бои под Покровском. Как 110-я ОМБр сдерживает наступление россиян на город
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина Штурмы и бои под Покровском. Как 110-я ОМБр сдерживает наступление россиян на город