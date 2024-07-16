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У Києві та низці областей оголошено тривогу, попереджають про рух ракети

Ілюстративне зображення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В Києві та низці східних, а також північних областей оголошено повітряну тривогу. Попереджають про рух ракети в напрямку Чернігівської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Станом на 12:02 повітряну тривогу оголошено у: 

  • Києві; 
  • Київській області; 
  • Чернігівській області; 
  • Полтавській області; 
  • Сумській області; 
  • Харківській області; 
  • Дніпропетровській області; 
  • Запорізькій області; 
  • Донецькій області. 

Фото: карта повітряних тривог станом на 12:04 (alerts.in.ua) 

Зафіксовано рух ракети 

О 11:35 Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ) попередили про пуски керованих авіаційних бомб (КАБ) тактичною авіацією у Донецькій області. 

Також пізніше стало відомо про активність ворожої тактичної авіації  на північно-східному та східному напрямку. Вже о 11:58 Повітряні сили заявили про рух ракети, імовірно Х-59, в напрямку Чернігівської області.  

Відбій повітряної тривоги у низці областей 

Станом на 12:11, загроза зберігається для: 

  • Києва; 
  • Київської області; 
  • Чернігівської області; 
  • Сумської області; 
  • Полтавської області. 

Фото: карта повітряних тривог станом на 12:04 (alerts.in.ua) 

Масовані обстріли України

Протягом останніх місяців росіяни посилили обстріли по території України. Як приклад, загалом увечері 11 липня та у ніч на 13 липня ворог запустив 5 крилатих ракет та 24 ударних БпЛА. Зокрема із вечора 15 липня та протягом доби 16 липня терористи запустили чотири "Шахеди" й ще 8 розвідувальних дронів на південному та східному напрямках.  

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КиївПовітряна тривога