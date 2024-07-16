ua en ru
Вт, 16 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Києві та низці областей оголошено тривогу, попереджають про рух ракети

Вівторок 16 липня 2024 12:10
UA EN RU
У Києві та низці областей оголошено тривогу, попереджають про рух ракети Ілюстративне зображення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В Києві та низці східних, а також північних областей оголошено повітряну тривогу. Попереджають про рух ракети в напрямку Чернігівської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Станом на 12:02 повітряну тривогу оголошено у:

  • Києві;
  • Київській області;
  • Чернігівській області;
  • Полтавській області;
  • Сумській області;
  • Харківській області;
  • Дніпропетровській області;
  • Запорізькій області;
  • Донецькій області.

У Києві та низці областей оголошено тривогу, попереджають про рух ракети

Фото: карта повітряних тривог станом на 12:04 (alerts.in.ua)

Зафіксовано рух ракети

О 11:35 Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ) попередили про пуски керованих авіаційних бомб (КАБ) тактичною авіацією у Донецькій області.

Також пізніше стало відомо про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному та східному напрямку. Вже о 11:58 Повітряні сили заявили про рух ракети, імовірно Х-59, в напрямку Чернігівської області.

Відбій повітряної тривоги у низці областей

Станом на 12:11, загроза зберігається для:

  • Києва;
  • Київської області;
  • Чернігівської області;
  • Сумської області;
  • Полтавської області.

У Києві та низці областей оголошено тривогу, попереджають про рух ракети

Фото: карта повітряних тривог станом на 12:04 (alerts.in.ua)

Масовані обстріли України

Протягом останніх місяців росіяни посилили обстріли по території України. Як приклад, загалом увечері 11 липня та у ніч на 13 липня ворог запустив 5 крилатих ракет та 24 ударних БпЛА. Зокрема із вечора 15 липня та протягом доби 16 липня терористи запустили чотири "Шахеди" й ще 8 розвідувальних дронів на південному та східному напрямках.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Повітряна тривога
NEWS
Повістки поштою і штрафи. 14 питань до Міноборони щодо мобілізації після 16 липня
Повістки поштою і штрафи. 14 питань до Міноборони щодо мобілізації після 16 липня
DAILY
Олександр Сєнкевич: Миколаївці страждають, але пам'ятають, що все відбувається через Росію
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Олександр Сєнкевич: Миколаївці страждають, але пам'ятають, що все відбувається через Росію