У Києві та низці областей оголошено тривогу, попереджають про рух ракети

В Києві та низці східних, а також північних областей оголошено повітряну тривогу. Попереджають про рух ракети в напрямку Чернігівської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог .

Станом на 12:02 повітряну тривогу оголошено у:

Києві;

Київській області;

Чернігівській області;

Полтавській області;

Сумській області;

Харківській області;

Дніпропетровській області;

Запорізькій області;

Донецькій області.

Фото: карта повітряних тривог станом на 12:04 (alerts.in.ua)

Зафіксовано рух ракети

О 11:35 Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ) попередили про пуски керованих авіаційних бомб (КАБ) тактичною авіацією у Донецькій області.

Також пізніше стало відомо про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному та східному напрямку. Вже о 11:58 Повітряні сили заявили про рух ракети, імовірно Х-59, в напрямку Чернігівської області.

Відбій повітряної тривоги у низці областей

Станом на 12:11, загроза зберігається для:

Києва;

Київської області;

Чернігівської області;

Сумської області;

Полтавської області.

Фото: карта повітряних тривог станом на 12:04 (alerts.in.ua)

Масовані обстріли України

Протягом останніх місяців росіяни посилили обстріли по території України. Як приклад, загалом увечері 11 липня та у ніч на 13 липня ворог запустив 5 крилатих ракет та 24 ударних БпЛА. Зокрема із вечора 15 липня та протягом доби 16 липня терористи запустили чотири "Шахеди" й ще 8 розвідувальних дронів на південному та східному напрямках.