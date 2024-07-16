В Киеве и ряде областей объявлена тревога, предупреждают о движении ракеты (отбой)
В Киеве и ряде восточных, а также северных областей объявлена воздушная тревога. Предупреждают о движении ракеты в направлении Черниговской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.
По состоянию на 12:02 воздушная тревога объявлена в:
- Киеве;
- Киевской области;
- Черниговской области;
- Полтавской области;
- Сумской области;
- Харьковской области;
- Днепропетровской области;
- Запорожской области;
- Донецкой области.
Фото: карта воздушных тревог по состоянию на 12:04 (alerts.in.ua)
Зафиксировано движение ракеты
В 11:35 Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) предупредили о пусках управляемых авиационных бомб (КАБ) тактической авиацией в Донецкой области.
Также позже стало известно об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном и восточном направлении. Уже в 11:58 Воздушные силы заявили о движении ракеты, предположительно Х-59, в направлении Черниговской области.
Отбой воздушной тревоги в ряде областей
По состоянию на 12:11, угроза сохраняется для:
- Киева;
- Киевской области;
- Черниговской области;
- Сумской области;
- Полтавской области.
Фото: карта воздушных тревог по состоянию на 12:04 (alerts.in.ua)
Массированные обстрелы Украины
В течение последних месяцев россияне усилили обстрелы по территории Украины. Как пример, в целом вечером 11 июля и в ночь на 13 июля враг запустил 5 крылатых ракет и 24 ударных БПЛА. В частности с вечера 15 июля и в течение суток 16 июля террористы запустили четыре "Шахеда" и еще 8 разведывательных дронов на южном и восточном направлениях.
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