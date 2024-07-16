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В Киеве и ряде областей объявлена тревога, предупреждают о движении ракеты (отбой)

Вторник 16 июля 2024 12:10
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В Киеве и ряде областей объявлена тревога, предупреждают о движении ракеты (отбой) Иллюстративное изображение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Киеве и ряде восточных, а также северных областей объявлена воздушная тревога. Предупреждают о движении ракеты в направлении Черниговской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

По состоянию на 12:02 воздушная тревога объявлена в:

  • Киеве;
  • Киевской области;
  • Черниговской области;
  • Полтавской области;
  • Сумской области;
  • Харьковской области;
  • Днепропетровской области;
  • Запорожской области;
  • Донецкой области.

В Киеве и ряде областей объявлена тревога, предупреждают о движении ракеты (отбой)

Фото: карта воздушных тревог по состоянию на 12:04 (alerts.in.ua)

Зафиксировано движение ракеты

В 11:35 Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) предупредили о пусках управляемых авиационных бомб (КАБ) тактической авиацией в Донецкой области.

Также позже стало известно об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном и восточном направлении. Уже в 11:58 Воздушные силы заявили о движении ракеты, предположительно Х-59, в направлении Черниговской области.

Отбой воздушной тревоги в ряде областей

По состоянию на 12:11, угроза сохраняется для:

  • Киева;
  • Киевской области;
  • Черниговской области;
  • Сумской области;
  • Полтавской области.

В Киеве и ряде областей объявлена тревога, предупреждают о движении ракеты (отбой)

Фото: карта воздушных тревог по состоянию на 12:04 (alerts.in.ua)

Массированные обстрелы Украины

В течение последних месяцев россияне усилили обстрелы по территории Украины. Как пример, в целом вечером 11 июля и в ночь на 13 июля враг запустил 5 крылатых ракет и 24 ударных БПЛА. В частности с вечера 15 июля и в течение суток 16 июля террористы запустили четыре "Шахеда" и еще 8 разведывательных дронов на южном и восточном направлениях.

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