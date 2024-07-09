В Киеве и ряде областей объявлена тревога из-за пуска ракет и баллистики

В Киеве и ряде областей вечером вторника, 9 июля, была объявлена воздушная тревога. Предупреждают об угрозе ракетного удара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.

Первоначально тревога была объявлена в восточных и южных областях. Затем об опасности предупредили в Киеве, центральных и северных областях.

"Группа крылатых ракет из Харьковщины заходят в Полтавскую область", - сообщили Воздушные силы.

В 17.59 Воздушные силы сообщили также об угрозе баллистического удара.

Обновлено в 18:15.

В Киеве и ряде областей объявлено об отбое тревоги. Однако об опасности предупреждают в Сумской и Полтавской областях.

В Украине строго-настрого запрещено снимать и публиковать работу ПВО и последствия ракетных ударов. Жителей областей, где объявлена тревога, призывают сохранять спокойствие и в случае угрозы проходить до укрытий.

Где объявлена тревога

Ракетные удары по Украине 8 июля

В понедельник, 8 июля, Россия атаковала детскую больницу "Охматдет" в Киеве. Также в Днепровском районе было повреждено многоэтажное здание медицинского центра .

Более подробно о последствиях удара по Киеву – в материале РБК-Украина .

Кроме этого обстрела подвергся Кривой Рог. Более подробно о последствиях – в материале РБК-Украина .

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