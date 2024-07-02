У Києві та низці областей України оголошено тривогу

У ніч з 1 на 2 липня у Києві та низці областей України оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Карта повітряних тривог".
Що саме стало причиною тривоги, наразі невідомо. Деякі Telegram-канали пишуть про ракету, яка начебто летить на Київ. Інші пабліки пишуть, що ракет не зафіксовано, загрози для Київщини немає.
Станом на 03:38, 2 липня, повітряну тривогу оголошено у Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській областях. Також продовжується тривогу у Луганській області та в Криму.
Нагадаємо, протягом доби, 1 червня, в Україні декілька разів оголошували масштабну повітряну тривогу. Останню спричинив зліт ворожого МіГ-31К.
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