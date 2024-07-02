У Києві та низці областей України оголошено тривогу

Що саме стало причиною тривоги, наразі невідомо. Деякі Telegram-канали пишуть про ракету, яка начебто летить на Київ. Інші пабліки пишуть, що ракет не зафіксовано, загрози для Київщини немає.

Станом на 03:38, 2 липня, повітряну тривогу оголошено у Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській областях. Також продовжується тривогу у Луганській області та в Криму.