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В Киеве и ряде областей Украины объявлена тревога

Фото: люди уходят в укрытие (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь с 1 на 2 июля в Киеве и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Карта воздушных тревог".

Сначала было неизвестно, что именно стало причиной тревоги. Некоторые Telegram-каналы писали о ракете, которая якобы летела на Киев. Другие паблики сообщали, что ракет не зафиксировано, угрозы для Киевщины нет.

Обновлено в 03:56

В настоящее время тревога осталась только в Харьковской и Луганской областях и в оккупированном Крыму.

Обновлено в 04:23

Воздушную тревогу снова объявили в Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской и Донецкой областях. Также тревога продолжается в Луганской области и в Крыму.

Обновлено 04:27

На эту минуту в Воздушных силах ВСУ сообщили, что для Киевской, Черниговской и Сумской областей сохраняется ракетная опасность.

По состоянию на 03:38, 2 июля, воздушная тревога была объявлена в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях. Также продолжалась в Луганской области и в Крыму.

Напомним, в течение суток, 1 июня, в Украине несколько раз объявляли масштабную воздушную тревогу. Последнюю вызвал взлет вражеского МиГ-31К.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Конгрессе США поддерживают более широкое применение американского оружия для ударов по территории России.

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