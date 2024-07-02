В Киеве и ряде областей Украины объявлена тревога

В ночь с 1 на 2 июля в Киеве и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Карта воздушных тревог".
Сначала было неизвестно, что именно стало причиной тревоги. Некоторые Telegram-каналы писали о ракете, которая якобы летела на Киев. Другие паблики сообщали, что ракет не зафиксировано, угрозы для Киевщины нет.
В настоящее время тревога осталась только в Харьковской и Луганской областях и в оккупированном Крыму.
Воздушную тревогу снова объявили в Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской и Донецкой областях. Также тревога продолжается в Луганской области и в Крыму.
На эту минуту в Воздушных силах ВСУ сообщили, что для Киевской, Черниговской и Сумской областей сохраняется ракетная опасность.
По состоянию на 03:38, 2 июля, воздушная тревога была объявлена в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях. Также продолжалась в Луганской области и в Крыму.
Напомним, в течение суток, 1 июня, в Украине несколько раз объявляли масштабную воздушную тревогу. Последнюю вызвал взлет вражеского МиГ-31К.
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