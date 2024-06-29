У Києві та низці областей оголошено тривогу через загрозу балістики

У Києві та низці областей ввечері суботи, 29 червня, була оголошена повітряна тривога. Попереджають про загрозу балістичного удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.

Спочатку тривога була оголошена у Сумській, Чернігівській, Полтавській та Харківській областях. Потім про небезпеку попередили у Києві та області, та ще у низці областей.

"Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Прямуйте в укриття", - повідомили Повітряні сили.

Оновлено о 19:42.

В Україні оголошено про відбій тривоги.

Нагадаємо, в Україні суворо заборонено знімати та публікувати роботу ППО і наслідки ракетних ударів. Мешканців областей, де оголошено тривогу, просять зберігати спокій і у разі загрози негайно йти в укриття.

Де оголошено тривогу

Нагадаємо, сьогодні в Україні вже оголошували масштабну тривогу через зліт російського МіГ-31К, який є носієм ракет "Кинджал".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.