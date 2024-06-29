Масштабна повітряна тривога охопила Україну: злетів російський МіГ-31К
Масштабна повітряна тривога була оголошена в Україні зранку у суботу, 29 червня. У Росії злетів МіГ-31К.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог та Повітряні сили ЗСУ у Telegram.
Повітряну тривогу спочатку оголосили у Києві. Це сталося о 9:55. Після цього всі області України "почервоніли" через небезпеку.
Повітряні сили ЗСУ попередили про ракетну загрозу. Зафіксовано зліт винищувача-перехоплювача МіГ-31К. Українців закликають не ігнорувати тривоги.
Карта повітряних тривог станом на 10:00
Чому МіГ-31К небезпечний?
Літак МіГ-31К є носієм аеробалістичної ракети "Кинджал". Цим ракетам можуть протистояти лише сучасні комплекси ППО, зокрема Patriot чи Samp/T.
До травня 2023 року українські сили протиповітряної оборони не мали змоги знищувати "Кинджали", але з передачею ЗРК Patriot це стало можливим.
Нагадаємо, що в ніч на 29 червня Росія запустила по Україні 10 дронів-камікадзе. Сили ППО всі ворожі дрони.
Протиповітряна оборона цієї ночі працювала у Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Черкаській та Вінницькій областях.
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