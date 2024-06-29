Масштабна повітряна тривога охопила Україну: злетів російський МіГ-31К

Масштабна повітряна тривога була оголошена в Україні зранку у суботу, 29 червня. У Росії злетів МіГ-31К.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог та Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

Повітряну тривогу спочатку оголосили у Києві. Це сталося о 9:55. Після цього всі області України "почервоніли" через небезпеку. Повітряні сили ЗСУ попередили про ракетну загрозу. Зафіксовано зліт винищувача-перехоплювача МіГ-31К. Українців закликають не ігнорувати тривоги. Карта повітряних тривог станом на 10:00 Чому МіГ-31К небезпечний? Літак МіГ-31К є носієм аеробалістичної ракети "Кинджал". Цим ракетам можуть протистояти лише сучасні комплекси ППО, зокрема Patriot чи Samp/T. До травня 2023 року українські сили протиповітряної оборони не мали змоги знищувати "Кинджали", але з передачею ЗРК Patriot це стало можливим.