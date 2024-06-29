В Киеве и ряде областей объявлена тревога из-за угрозы баллистики

В Киеве и ряде областей вечером субботы, 29 июня, была объявлена воздушная тревога. Предупреждают об угрозе баллистического удара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.

Первоначально тревога была объявлена в Сумской, Черниговской, Полтавской и Харьковской областях. Затем об опасности предупредили в Киеве и области и еще в ряде областей.

"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Направляйтесь в укрытие", - сообщили Воздушные силы.

Напомним, в Украине строго-настрого запрещено снимать и публиковать работу ПВО и последствия ракетных ударов. Жителей областей, где объявлена тревога, просят сохранять спокойствие и в случае угрозы немедленно уходить в укрытие.

Где объявлена тревога

Напомним, сегодня в Украине уже объявляли масштабную тревогу из-за взлета российского МиГ-31К, являющегося носителем ракет "Кинжал".

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