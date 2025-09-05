UA

Війна в Україні

У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу

Ілюстративне фото: повітряна тривога (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

У Києві оголошена повітряна тривога. БпЛА рухаються в напрямку столиці з північного напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили України та карту повітряних тривог.

КМДА просить всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту.

Загроза ударних БпЛА також у Чернігівській області (Чернігівський район), Київській (Вишгородський район) та Сумській (Сумський, Конотопський райони).

Оновлено о 00:01

Повітряні сили України оголосили про загрозу БпЛА на межі Донеччини та Харківщини, курс південно-західний.

Раніше в Інституті вивчення війни зазначали, що Росія активізувала виробництво ударних дронів-камікадзе типу "Шахед". Це свідчить про підготовку Кремля до тривалої війни проти України.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський анонсував ешелоновану систему захисту від дронів.

