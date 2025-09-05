У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу

Раніше в Інституті вивчення війни зазначали, що Росія активізувала виробництво ударних дронів-камікадзе типу "Шахед". Це свідчить про підготовку Кремля до тривалої війни проти України.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський анонсував ешелоновану систему захисту від дронів.