В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога

Ранее в Институте изучения войны отмечали, что Россия активизировала производство ударных дронов-камикадзе типа "Шахед". Это свидетельствует о подготовке Кремля к длительной войне против Украины.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский анонсировал эшелонированную систему защиты от дронов.