У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу, попереджають про загрозу балістики

Де оголошено повітряну тривогу

Станом на 11:21 повітряну тривогу оголошено у:

Києві;

Київській області;

Черкаській області;

Дніпропетровській області;

Кіровоградській області;

Чернігівській області;

Запорізькій області;

Донецькій області;

Сумській області;

Харківській області;

Миколаївській області;

Херсонській області.

Фото: карта повітряних тривог станом на 11:24 (alerts.in.ua)

Причина повітряної тривоги

Як писала Київській міська військова адміністрація (КВДА), повітряну тривогу оголошено через загрозу застосування балістики.

Тим часом Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ), попереджають про швидкісну ціль у Полтавській області з курсом на Миргород.

Обстріли України з боку Росії

Від початку повномасштабної війни російські терористи регулярно вдаються до обстрілів України. Для атак ворог застосовує ракети різних типів, артилерію, керовані авіаційні бомби (КАБи) та безпілотні літальні апарати (БпЛА). До атак дронами ворог вдається щоночі, що створює додаткову загрозу для цивільних. Наприклад, у ніч на 23 червня було запущено 97 дронів-камікадзе.