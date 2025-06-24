У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу, попереджають про загрозу балістики

Частину України, у тому ж числі й Київ, "охопила" повітряна тривога. Попереджають про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.
Станом на 11:21 повітряну тривогу оголошено у:
Фото: карта повітряних тривог станом на 11:24 (alerts.in.ua)
Як писала Київській міська військова адміністрація (КВДА), повітряну тривогу оголошено через загрозу застосування балістики.
Тим часом Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ), попереджають про швидкісну ціль у Полтавській області з курсом на Миргород.
Від початку повномасштабної війни російські терористи регулярно вдаються до обстрілів України. Для атак ворог застосовує ракети різних типів, артилерію, керовані авіаційні бомби (КАБи) та безпілотні літальні апарати (БпЛА). До атак дронами ворог вдається щоночі, що створює додаткову загрозу для цивільних. Наприклад, у ніч на 23 червня було запущено 97 дронів-камікадзе.
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