В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога, предупреждают об угрозе баллистики

Часть Украины, в том же числе и Киев, "охватила" воздушная тревога. Предупреждают об угрозе применения врагом баллистического вооружения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.
По состоянию на 11:21 воздушная тревога объявлена в:
Фото: карта воздушных тревог по состоянию на 11:24 (alerts.in.ua)
Как писала Киевской городская военная администрация (КВГА), воздушная тревога объявлена из-за угрозы применения баллистики.
Тем временем Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ), предупреждают о скоростной цели в Полтавской области с курсом на Миргород.
С начала полномасштабной войны российские террористы регулярно прибегают к обстрелам Украины. Для атак враг применяет ракеты различных типов, артиллерию, управляемые авиационные бомбы (КАБы) и беспилотные летательные аппараты (БпЛА). К атакам дронами враг прибегает каждую ночь, что создает дополнительную угрозу для гражданских. Например, в ночь на 23 июня было запущено 97 дронов-камикадзе.
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