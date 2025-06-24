В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога, предупреждают об угрозе баллистики

Где объявлена воздушная тревога

По состоянию на 11:21 воздушная тревога объявлена в:

Киеве;

Киевской области;

Черкасской области;

Днепропетровской области;

Кировоградской области;

Черниговской области;

Запорожской области;

Донецкой области;

Сумской области;

Харьковской области;

Николаевской области;

Херсонской области.

Фото: карта воздушных тревог по состоянию на 11:24 (alerts.in.ua)

Причина воздушной тревоги

Как писала Киевской городская военная администрация (КВГА), воздушная тревога объявлена из-за угрозы применения баллистики.

Тем временем Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ), предупреждают о скоростной цели в Полтавской области с курсом на Миргород.

Обстрелы Украины со стороны России

С начала полномасштабной войны российские террористы регулярно прибегают к обстрелам Украины. Для атак враг применяет ракеты различных типов, артиллерию, управляемые авиационные бомбы (КАБы) и беспилотные летательные аппараты (БпЛА). К атакам дронами враг прибегает каждую ночь, что создает дополнительную угрозу для гражданских. Например, в ночь на 23 июня было запущено 97 дронов-камикадзе.