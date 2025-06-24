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В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога, предупреждают об угрозе баллистики

Иллюстративное фото: в Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога, предупреждают об угрозе баллистики (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Часть Украины, в том же числе и Киев, "охватила" воздушная тревога. Предупреждают об угрозе применения врагом баллистического вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Где объявлена воздушная тревога

По состоянию на 11:21 воздушная тревога объявлена в:

  • Киеве;
  • Киевской области;
  • Черкасской области;
  • Днепропетровской области;
  • Кировоградской области;
  • Черниговской области;
  • Запорожской области;
  • Донецкой области;
  • Сумской области;
  • Харьковской области;
  • Николаевской области;
  • Херсонской области.

Фото: карта воздушных тревог по состоянию на 11:24 (alerts.in.ua)

Причина воздушной тревоги

Как писала Киевской городская военная администрация (КВГА), воздушная тревога объявлена из-за угрозы применения баллистики.

Тем временем Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ), предупреждают о скоростной цели в Полтавской области с курсом на Миргород.

Обстрелы Украины со стороны России

С начала полномасштабной войны российские террористы регулярно прибегают к обстрелам Украины. Для атак враг применяет ракеты различных типов, артиллерию, управляемые авиационные бомбы (КАБы) и беспилотные летательные аппараты (БпЛА). К атакам дронами враг прибегает каждую ночь, что создает дополнительную угрозу для гражданских. Например, в ночь на 23 июня было запущено 97 дронов-камикадзе.

 

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Война в УкраинеКиевВоздушная тревога