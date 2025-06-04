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У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу: що відомо

Середа 04 червня 2025 13:58
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У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу: що відомо Ілюстративне фото: У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У низці областей, а також у Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на картку повітряних тривог.

Станом на 13:50 повітряну тривогу оголошено у:

  • Києві;
  • Київській області;
  • Чернігівській області;
  • Сумській області;
  • Житомирській області;
  • Вінницькій області;
  • Черкаській області;
  • Кіровоградській області;
  • Дніпропетровській області;
  • Запорізькій області;
  • Донецькій області;
  • Харківській області;
  • Сумській області.

У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу: що відомо

Фото: карта повітряних тривог станом на 13:51 (alerts.in.ua)

Причина повітряної тривоги

Як пише Київська міська військова адміністрація (КМВА), повітряну тривогу було оголошено через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.

Обстріли України з боку Росії

Росія регулярно здійснює обстріли території України, використовуючи широкий арсенал озброєння. Атаки часто спрямовані на об'єкти цивільної інфраструктури. Ураження завдаються як удень, так і вночі.

Ворог застосовує ракети, артилерію, керовані авіабомби та дрони. Особливої інтенсивності обстріли набувають вночі, коли масовано запускаються ударні безпілотники. У ніч на 4 червня терористи застосували 95 ударних безпілотників типу Shahed.

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