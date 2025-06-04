В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: что известно
В ряде областей, а также в Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения врагом баллистического вооружения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карточку воздушных тревог.
По состоянию на 13:50 воздушная тревога объявлена в:
- Киеве;
- Киевской области;
- Черниговской области;
- Сумской области;
- Житомирской области;
- Винницкой области;
- Черкасской области;
- Кировоградской области;
- Днепропетровской области;
- Запорожской области;
- Донецкой области;
- Харьковской области;
- Сумской области.
Фото: карта воздушных тревог по состоянию на 13:51 (alerts.in.ua)
Причина воздушной тревоги
Как пишет Киевская городская военная администрация (КГВА), воздушная тревога была объявлена из-за угрозы применения врагом баллистического вооружения.
Обстрелы Украины со стороны России
Россия регулярно осуществляет обстрелы территории Украины, используя широкий арсенал вооружения. Атаки часто направлены на объекты гражданской инфраструктуры. Поражения наносятся как днем, так и ночью.
Враг применяет ракеты, артиллерию, управляемые авиабомбы и дроны. Особую интенсивность обстрелы приобретают ночью, когда массированно запускаются ударные беспилотники. В ночь на 4 июня террористы применили 95 ударных беспилотников типа Shahed.
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