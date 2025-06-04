В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: что известно

В ряде областей, а также в Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения врагом баллистического вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карточку воздушных тревог .

Как пишет Киевская городская военная администрация (КГВА), воздушная тревога была объявлена из-за угрозы применения врагом баллистического вооружения.

Фото: карта воздушных тревог по состоянию на 13:51 (alerts.in.ua)

По состоянию на 13:50 воздушная тревога объявлена в:

Обстрелы Украины со стороны России

Россия регулярно осуществляет обстрелы территории Украины, используя широкий арсенал вооружения. Атаки часто направлены на объекты гражданской инфраструктуры. Поражения наносятся как днем, так и ночью.

Враг применяет ракеты, артиллерию, управляемые авиабомбы и дроны. Особую интенсивность обстрелы приобретают ночью, когда массированно запускаются ударные беспилотники. В ночь на 4 июня террористы применили 95 ударных беспилотников типа Shahed.

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