У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу: що відомо
Низку областей України, а також Київ, охопила повітряна тривога. Попереджають про загрозу балістики.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.
Станом на 10:18 повітряну тривогу оголошено у:
- Києві;
- Київської області;
- Чернігівській області;
- Черкаській області;
- Кіровоградській області;
- Дніпропетровській області;
- Запорізькій області;
- Донецькій області;
- Харківській області;
- Сумській області;
- Полтавській області;
Фото: карта повітряних тривог станом на 10:18 (alerts.in.ua)
Причина повітряної тривоги
Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ) попереджають про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошено повітряну тривогу.
Відбій повітряної тривоги
Вже станом на 10:44, повітряна тривога оголошена лише у Запорізький та Донецькій областях.
Обстріли України з боку Росії
Від початку повномасштабної війни Російська Федерація (РФ) регулярно вдається до обстрілів української території. Для ударів ворог застосовує ракети різних типів, артилерію, керовані авіаційні бомби (КАБи) та безпілотні літальні апарати. Під удари часто потрапляє цивільна інфраструктура, що створює додаткову загрозу для звичайних громадян.
Сьогодні, 25 травня під час нічної атаки вибухи було зафіксовано в кількох регіонах країни - зокрема в Києві, Харкові, Конотопі, Сумах, Тернополі, Миколаєві, Одесі, Чернігові та Запорізькій області.
РБК-Україна в окремому матеріалі зібрало усі деталі про комбіновану повітряну атаку РФ у ніч проти 25 травня.
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