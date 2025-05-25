В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: что известно

Ряд областей Украины, а также Киев, охватила воздушная тревога. Предупреждают об угрозе баллистики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог .

Уже по состоянию на 10:44, воздушная тревога объявлена только в Запорожский и Донецкой областях.

Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) предупреждают об угрозе применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога.

По состоянию на 10:18 воздушная тревога объявлена в:

Обстрелы Украины со стороны России

С начала полномасштабной войны Российская Федерация (РФ) регулярно прибегает к обстрелам украинской территории. Для ударов враг применяет ракеты различных типов, артиллерию, управляемые авиационные бомбы (УАБы) и беспилотные летательные аппараты. Под удары часто попадает гражданская инфраструктура, что создает дополнительную угрозу для обычных граждан.

Сегодня, 25 мая во время ночной атаки взрывы были зафиксированы в нескольких регионах страны - в частности в Киеве, Харькове, Конотопе, Сумах, Тернополе, Николаеве, Одессе, Чернигове и Запорожской области.

РБК-Украина в отдельном материале собрало все детали о комбинированной воздушной атаке РФ в ночь на 25 мая.

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