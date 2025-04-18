У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу: в чому причина

Обстріли України з боку Росії

Російські терористи регулярно вдаються до обстрілу територій України. Під час ударів під атаку потрапляють й цивільні об'єкти. Для обстрілу ворог застосовує різний спектр озброєння - ракети, артилерію, безпілотники й керовані авіаційні бомби.

До атак дронам ворог вдається щоночі. Наприклад, у ніч на 18 квітня терористи запустили проти України шість ракет та 37 безпілотних літальних апаратів.

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