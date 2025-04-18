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У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу: в чому причина

Ілюстративне фото: у Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Частину України, у тому ж числі й Київ, охопила повітряна тривога. Повітряні сили попереджають про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Станом на 12:10 повітряну тривогу оголошено у: 

  • Києві; 
  • Житомирській області; 
  • Вінницькій області; 
  • Черкаській області; 
  • Київській області; 
  • Кіровоградській області; 
  • Дніпропетровській області; 
  • Запорізькій області; 
  • Донецькій області; 
  • Полтавській області; 
  • Харківській області; 
  • Сумській області. 

Фото: карта повітряних тривог (alerts.in.ua)

Причина повітряної тривоги 

"Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку", - пишуть Повітряні сили. 

Зокрема попереджають про ворожий розвідувальний безпілотний літальний апарат (БпЛА) у Дніпропетровській області, який летить курсом на Дніпро. 

Обстріли України з боку Росії

Російські терористи регулярно вдаються до обстрілу територій України. Під час ударів під атаку потрапляють й цивільні об'єкти. Для обстрілу ворог застосовує різний спектр озброєння - ракети, артилерію, безпілотники й керовані авіаційні бомби.

До атак дронам ворог вдається щоночі. Наприклад, у ніч на 18 квітня терористи запустили проти України шість ракет та 37 безпілотних літальних апаратів.

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