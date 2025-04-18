В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: в чем причина

Обстрелы Украины со стороны России

Российские террористы регулярно прибегают к обстрелам территорий Украины. Во время ударов под атаку попадают и гражданские объекты. Для обстрелов враг применяет различный спектр вооружения - ракеты, артиллерию, беспилотники и управляемые авиационные бомбы.

К атакам дронам враг прибегает каждую ночь. Например, в ночь на 18 апреля террористы запустили против Украины шесть ракет и 37 беспилотных летательных аппаратов.

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