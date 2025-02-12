У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу через загрозу балістики

Обстріл України 12 лютого

Нагадаємо, ніч на 12 лютого російські загарбники випустили по Україні сім балістичних ракет та 123 дрони. Сили ППО збили шість ракет та 71 дрон. Ще 40 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені.

Зокрема, над Києвом було збито шість балістичних ракет "Іскандер-М". Внаслідок атаки є пошкодження, жертва та поранені.

Також зафіксовані пошкодження у Київській області, у Миколаївській - через падіння уламків горів об'єкт інфраструктури.

Крім того, росіяни вдарили дроном на об'єкту критичної інфраструктури у Чернігівській області. Там виникла пожежа, є поранені.

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