В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики

Обстрел Украины 12 февраля

Напомним, ночь на 12 февраля российские захватчики выпустили по Украине семь баллистических ракет и 123 дрона. Силы ПВО сбили шесть ракет и 71 дрон. Еще 40 вражеских беспилотников-имитаторов локально потеряны.

В частности, над Киевом было сбито шесть баллистических ракет "Искандер-М". В результате атаки есть повреждения, жертва и раненые.

Также зафиксированы повреждения в Киевской области, в Николаевской - из-за падения обломков горел объект инфраструктуры.

Кроме того, россияне ударили дроном по объекту критической инфраструктуры в Черниговской области. Там возник пожар, есть раненые.

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