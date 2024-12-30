ua en ru
Пн, 30 грудня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу, попереджають про загрозу балістики

Понеділок 30 грудня 2024 12:47
UA EN RU
У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу, попереджають про загрозу балістики Ілюстративне фото: у Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У Києві, а також низці областей оголошено повітряну тривогу. Попереджають про загрозу застосування балістичного озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Станом на 12:39 повітряну тривогу оголошено у:

  • Києві;
  • Київській області;
  • Житомирській області;
  • Черкаській області;
  • Кіровоградській області;
  • Чернігівській області;
  • Полтавській області;
  • Сумській область;
  • Харківській області;
  • Донецькій області;
  • Дніпропетровській області;
  • Запорізькій області.

У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу, попереджають про загрозу балістики

Фото: карта повітряних тривог станом на 12:41 (alerts.in.ua)

Причина повітряної тривоги

"Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошено повітряну тривогу", - пишуть Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ).

Обстріли України

Від початку повномасштабної війни Російська Федерація (РФ) регулярно вдається до обстрілів території України. Для цього терористи застосовують балістичні ракети, безпілотні літальні апарати (БпЛА), керовані авіаційні бомби (КАБи) й не тільки.

У ніч на 30 грудня 2024 року ворог запустив 43 ударних дрони типу Shahed і безпілотники інших типів. Тоді ж протиповітряній обороні (ППО) вдалось знищити 21 з них. Ще 22 дрони були локаційно втрачені.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Війна в Україні Повітряна тривога
NEWS
Сибіга розкрив деталі візиту до Дамаска
Сибіга розкрив деталі візиту до Дамаска
DAILY
Бізнес з нуля. Як колишні військові розвивають власну справу після фронту
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Бізнес з нуля. Як колишні військові розвивають власну справу після фронту