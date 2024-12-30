ua en ru
Пн, 30 декабря News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога, предупреждают об угрозе баллистики

Понедельник 30 декабря 2024 12:47
UA EN RU
В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога, предупреждают об угрозе баллистики Иллюстративное фото: в Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Киеве, а также ряде областей объявлена воздушная тревога. Предупреждают об угрозе применения баллистического вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

По состоянию на 12:39 воздушная тревога объявлена в:

  • Киеве;
  • Киевской области;
  • Житомирской области;
  • Черкасской области;
  • Кировоградской области;
  • Черниговской области;
  • Полтавской области;
  • Сумской область;
  • Харьковской области;
  • Донецкой области;
  • Днепропетровской области;
  • Запорожской области.

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога, предупреждают об угрозе баллистики

Фото: карта воздушных тревог по состоянию на 12:41 (alerts.in.ua)

Причина воздушной тревоги

"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога", - пишут Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Обстрелы Украины

С начала полномасштабной войны Российская Федерация (РФ) регулярно прибегает к обстрелам территории Украины. Для этого террористы применяют баллистические ракеты, беспилотные летательные аппараты (БпЛА), управляемые авиационные бомбы (УАБы) и не только.

В ночь на 30 декабря 2024 года враг запустил 43 ударных дрона типа Shahed и беспилотники других типов. Тогда же противовоздушной обороне (ПВО) удалось уничтожить 21 из них. Еще 22 дрона были локационно потеряны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Война в Украине Воздушная тревога
NEWS
Сибига раскрыл детали визита в Дамаск
Сибига раскрыл детали визита в Дамаск
DAILY
Бизнес с нуля. Как бывшие военные развивают собственное дело после фронта
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Бизнес с нуля. Как бывшие военные развивают собственное дело после фронта