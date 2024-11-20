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У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу: в чому причина (відбій)

Ілюстративне зображення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У Києві, а також низці центральних областей України оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Станом на зараз повітряну тривогу оголошено у: 

  • Києві; 
  • Київській області; 
  • Полтавській області; 
  • Черкаській області; 
  • Сумській області; 
  • Чернігівській області; 
  • Житомирській області; 
  • Вінницькій області; 
  • Рівненській області. 

Фото: карта повітряних тривог (alerts.in.ua) 

Ракетна небезпека 

О 13:52 Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ) попередили про ракетну небезпеку у Київській, Житомирській, Вінницькій та Черкаській областях. Через пару хвилин загроза також поширилась й на Чернігівську, Сумську та Полтавську області. 

Відбій повітряної тривоги 

О 14:21 в областях України почали оголошувати відбій повітряної тривоги. 

Ризик масованого обстрілу 

Сьогодні посольство Сполучених Штатів Америки (США) в Україні повідомило про отримання конкретної інформації щодо ймовірного масштабного повітряного удару по території країни. У зв’язку з цим установу тимчасово закрили, а громадянам надали рекомендації щодо безпеки.

Через деякий час стало відомо про припинення роботи посольств Італії й Іспанії.

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Війна в УкраїніПовітряна тривога