У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу: в чому причина (відбій)

Станом на зараз повітряну тривогу оголошено у:

Києві;

Київській області;

Полтавській області;

Черкаській області;

Сумській області;

Чернігівській області;

Житомирській області;

Вінницькій області;

Рівненській області.

Фото: карта повітряних тривог (alerts.in.ua)

Ракетна небезпека

О 13:52 Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ) попередили про ракетну небезпеку у Київській, Житомирській, Вінницькій та Черкаській областях. Через пару хвилин загроза також поширилась й на Чернігівську, Сумську та Полтавську області.

Відбій повітряної тривоги

О 14:21 в областях України почали оголошувати відбій повітряної тривоги.

Ризик масованого обстрілу

Сьогодні посольство Сполучених Штатів Америки (США) в Україні повідомило про отримання конкретної інформації щодо ймовірного масштабного повітряного удару по території країни. У зв’язку з цим установу тимчасово закрили, а громадянам надали рекомендації щодо безпеки.

Через деякий час стало відомо про припинення роботи посольств Італії й Іспанії.