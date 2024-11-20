В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: в чем причина (отбой)

По состоянию на данный момент воздушная тревога объявлена в:

Киеве;

Киевской области;

Полтавской области;

Черкасской области;

Сумской области;

Черниговской области;

Житомирской области;

Винницкой области;

Ровенской области.

Фото: карта воздушных тревог (alerts.in.ua)

Ракетная опасность

В 13:52 Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) предупредили о ракетной опасности в Киевской, Житомирской, Винницкой и Черкасской областях. Через пару минут угроза распространилась и на Черниговскую, Сумскую и Полтавскую области.

Отбой воздушной тревоги

В 14:21 в областях Украины начали объявлять отбой воздушной тревоги.

Риск массированного обстрела

Сегодня посольство Соединенных Штатов Америки (США) в Украине сообщило о получении конкретной информации о предполагаемом масштабном воздушном ударе по территории страны. В связи с этим учреждение временно закрыли, а гражданам предоставили рекомендации по безопасности.

Через некоторое время стало известно о прекращении работы посольств Италии и Испании.