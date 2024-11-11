У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу: в чому причина

У Києві, а також низці областей України оголосили повітряну тривогу. Попереджають про загрозу безпілотних літальних апаратів (БпЛА), а також активність тактичної ворожої авіації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.
Станом на 14:33 повітряну тривогу оголошено у:
Фото: повітряна тривога станом на 14:33 (alerts.in.ua)
Як пишуть Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ), повітряну тривогу було оголошено через:
Протягом останніх місяців російські терористи кожної ночі атакують Україну безпілотниками, а також ракетами.
У ніч на 11 листопада ворог застосував:
Протиповітряній обороні (ППО) вдалось знищити 39 БпЛА й дві Х-59/69. Ще 30 ворожих дронів були локаційно втрачені у різних областях України.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.