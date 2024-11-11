У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу: в чому причина

Станом на 14:33 повітряну тривогу оголошено у:

Київі;

Київська область;

Чернігівська область;

Сумська область;

Полтавська область;

Харківська область;

Донецька область.

Фото: повітряна тривога станом на 14:33 (alerts.in.ua)

Причина повітряної тривоги

Як пишуть Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ), повітряну тривогу було оголошено через:

загрожу ворожих дронів на Київ зі сходу;

активність ворожої тактичної авіації на сході та загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей;

пуск керованих авіаційних бомб (КАБ) у напрямку Сумської області.

Обстріли України

Протягом останніх місяців російські терористи кожної ночі атакують Україну безпілотниками, а також ракетами.

У ніч на 11 листопада ворог застосував:

дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 із тимчасово окупованих територій Запорізької області;

74 дрони типу Shahed й безпілотники невстановленого типу із районів російських Курська, Приморсько-Ахтарську, Орелу й Брянську.

Протиповітряній обороні (ППО) вдалось знищити 39 БпЛА й дві Х-59/69. Ще 30 ворожих дронів були локаційно втрачені у різних областях України.