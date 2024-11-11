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У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу: в чому причина

Ілюстративне зображення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У Києві, а також низці областей України оголосили повітряну тривогу. Попереджають про загрозу безпілотних літальних апаратів (БпЛА), а також активність тактичної ворожої авіації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Станом на 14:33 повітряну тривогу оголошено у: 

  • Київі; 
  • Київська область; 
  • Чернігівська область; 
  • Сумська область; 
  • Полтавська область; 
  • Харківська область; 
  • Донецька область. 

Фото: повітряна тривога станом на 14:33 (alerts.in.ua) 

Причина повітряної тривоги 

Як пишуть Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ), повітряну тривогу було оголошено через: 

  • загрожу ворожих дронів на Київ зі сходу;
  • активність ворожої тактичної авіації на сході та загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей; 
  • пуск керованих авіаційних бомб (КАБ) у напрямку Сумської області. 

Обстріли України 

Протягом останніх місяців російські терористи кожної ночі атакують Україну безпілотниками, а також ракетами. 

У ніч на 11 листопада ворог застосував: 

  • дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 із тимчасово окупованих територій Запорізької області;
  • 74 дрони типу Shahed й безпілотники невстановленого типу із районів російських Курська, Приморсько-Ахтарську, Орелу й Брянську.

Протиповітряній обороні (ППО) вдалось знищити 39 БпЛА й дві Х-59/69. Ще  30 ворожих дронів були локаційно втрачені у різних областях України.

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Війна в УкраїніПовітряна тривога