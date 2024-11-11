В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: в чем причина

По состоянию на 14:33 воздушная тревога объявлена в:

Киеве;

Киевская область;

Черниговская область;

Сумская область;

Полтавская область;

Харьковская область;

Донецкая область.

Фото: воздушная тревога по состоянию на 14:33 (alerts.in.ua)

Причина воздушной тревоги

Как пишут Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ), воздушная тревога была объявлена из-за:

угрозы вражеских дронов на Киев с востока;

активности вражеской тактической авиации на востоке и угрозы применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей;

пуск управляемых авиационных бомб (КАБ) в направлении Сумской области.

Обстрелы Украины

В течение последних месяцев российские террористы каждую ночь атакуют Украину беспилотниками, а также ракетами.

В ночь на 11 ноября враг применил:

две управляемые авиационные ракеты Х-59/69 с временно оккупированных территорий Запорожской области;

74 дрона типа Shahed и беспилотники неустановленного типа из районов российских Курска, Приморско-Ахтарска, Орла и Брянска.

Противовоздушной обороне (ПВО) удалось уничтожить 39 БпЛА и две Х-59/69. Еще 30 вражеских дронов были локационно потеряны в разных областях Украины.