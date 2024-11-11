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В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: в чем причина

Иллюстративное изображение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Киеве, а также ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. Предупреждают об угрозе беспилотных летательных аппаратов (БпЛА), а также активности тактической вражеской авиации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

По состоянию на 14:33 воздушная тревога объявлена в: 

  • Киеве; 
  • Киевская область; 
  • Черниговская область; 
  • Сумская область; 
  • Полтавская область; 
  • Харьковская область; 
  • Донецкая область. 

Фото: воздушная тревога по состоянию на 14:33 (alerts.in.ua)

Причина воздушной тревоги

Как пишут Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ), воздушная тревога была объявлена из-за: 

  • угрозы вражеских дронов на Киев с востока;
  • активности вражеской тактической авиации на востоке и угрозы применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей; 
  • пуск управляемых авиационных бомб (КАБ) в направлении Сумской области. 

Обстрелы Украины

В течение последних месяцев российские террористы каждую ночь атакуют Украину беспилотниками, а также ракетами. 

В ночь на 11 ноября враг применил: 

  • две управляемые авиационные ракеты Х-59/69 с временно оккупированных территорий Запорожской области;
  • 74 дрона типа Shahed и беспилотники неустановленного типа из районов российских Курска, Приморско-Ахтарска, Орла и Брянска.

Противовоздушной обороне (ПВО) удалось уничтожить 39 БпЛА и две Х-59/69. Еще 30 вражеских дронов были локационно потеряны в разных областях Украины.

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