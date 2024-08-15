У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу: в чому причина

Станом на 13:49 повітряну тривогу оголошено у:

Київ;

Київська область;

Чернігівська область;

Сумська область;

Полтавська область;

Черкаська область;

Кіровоградська область;

Дніпропетровська область;

Запорізька область;

Донецька область;

Харківська область.

Фото: карта повітряних тривог станом на 13:49 (alerts.in.ua)

Швидкісна ціль

О 13:46 Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ) попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку. Вже через пару хвилин стало відомо про швидкісну ціль, яка рухається у напрямку Сумської області.

Відбій повітряної тривоги

Станом на 14:08 в областях почали оголошувати відбій повітряної тривоги.

Обстріли у ніч на 15 серпня

У ніч на 15 серпня російські терористи атакували України:

3-ма керованими авіаційними ракетами Х-59 із повітряного простору Курської області Російської Федерації;

29-ма ударними БпЛА типу Shahed, які були запущені із районів Приморсько-Ахтарську, Єйську та Курська.

До відбиття атаки були залучені мобільні вогневі групи, авіація, зенітні ракетні підрозділи та засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ). Загалом було знищено 29 БпЛА в межах Київської, Миколаївської, Черкаської та низки інших областей.