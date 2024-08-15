UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу: в чому причина

Ілюстративне зображення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У Києві та низці областей знову оголосили повітряну тривогу. Попереджають про загрозу застосування балістичного озброєння й швидкісну ціль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Станом на 13:49 повітряну тривогу оголошено у: 

  • Київ; 
  • Київська область; 
  • Чернігівська область; 
  • Сумська область; 
  • Полтавська область; 
  • Черкаська область; 
  • Кіровоградська область; 
  • Дніпропетровська область; 
  • Запорізька область; 
  • Донецька область; 
  • Харківська область. 

Фото: карта повітряних тривог станом на 13:49 (alerts.in.ua)

Швидкісна ціль 

О 13:46 Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ) попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку. Вже через пару хвилин стало відомо про швидкісну ціль, яка рухається у напрямку Сумської області. 

Відбій повітряної тривоги 

Станом на 14:08 в областях почали оголошувати відбій повітряної тривоги. 

Обстріли у ніч на 15 серпня 

У ніч на 15 серпня російські терористи атакували України: 

  • 3-ма керованими  авіаційними ракетами Х-59 із повітряного простору Курської області Російської Федерації; 
  • 29-ма ударними БпЛА типу Shahed, які були запущені із районів Приморсько-Ахтарську, Єйську та Курська. 

До відбиття атаки були залучені мобільні вогневі групи, авіація, зенітні ракетні підрозділи та засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ). Загалом було знищено 29 БпЛА в межах Київської, Миколаївської, Черкаської та низки інших областей. 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївПовітряна тривога