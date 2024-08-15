У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу: в чому причина

У Києві та низці областей знову оголосили повітряну тривогу. Попереджають про загрозу застосування балістичного озброєння й швидкісну ціль.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.
Станом на 13:49 повітряну тривогу оголошено у:
Фото: карта повітряних тривог станом на 13:49 (alerts.in.ua)
О 13:46 Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ) попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку. Вже через пару хвилин стало відомо про швидкісну ціль, яка рухається у напрямку Сумської області.
Станом на 14:08 в областях почали оголошувати відбій повітряної тривоги.
У ніч на 15 серпня російські терористи атакували України:
До відбиття атаки були залучені мобільні вогневі групи, авіація, зенітні ракетні підрозділи та засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ). Загалом було знищено 29 БпЛА в межах Київської, Миколаївської, Черкаської та низки інших областей.
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