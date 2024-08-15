В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: в чем причина

По состоянию на 13:49 воздушная тревога объявлена в:

Киев;

Киевская область;

Черниговская область;

Сумская область;

Полтавская область;

Черкасская область;

Кировоградская область;

Днепропетровская область;

Запорожская область;

Донецкая область;

Харьковская область.

Фото: карта воздушных тревог по состоянию на 13:49 (alerts.in.ua)

Скоростная цель

В 13:46 Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) предупредили об угрозе применения баллистического вооружения в северо-восточном направлении. Уже через пару минут стало известно о скоростной цели, которая движется в направлении Сумской области.

Обстрелы в ночь на 15 августа

В ночь на 15 августа российские террористы атаковали Украину:

3-мя управляемыми авиационными ракетами Х-59 из воздушного пространства Курской области Российской Федерации;

29 ударными БпЛА типа Shahed, которые были запущены из районов Приморско-Ахтарского, Ейского и Курска.

К отражению атаки были привлечены мобильные огневые группы, авиация, зенитные ракетные подразделения и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). В общей сложности было уничтожено 29 БпЛА в пределах Киевской, Николаевской, Черкасской и ряда других областей.