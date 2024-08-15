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В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: в чем причина

Иллюстративное изображение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Киеве и ряде областей снова объявили воздушную тревогу. Предупреждают об угрозе применения баллистического вооружения и скоростной цели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

По состоянию на 13:49 воздушная тревога объявлена в: 

  • Киев; 
  • Киевская область; 
  • Черниговская область; 
  • Сумская область; 
  • Полтавская область; 
  • Черкасская область; 
  • Кировоградская область; 
  • Днепропетровская область; 
  • Запорожская область; 
  • Донецкая область; 
  • Харьковская область. 

Фото: карта воздушных тревог по состоянию на 13:49 (alerts.in.ua)

Скоростная цель

В 13:46 Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) предупредили об угрозе применения баллистического вооружения в северо-восточном направлении. Уже через пару минут стало известно о скоростной цели, которая движется в направлении Сумской области.

Обстрелы в ночь на 15 августа

В ночь на 15 августа российские террористы атаковали Украину:

  • 3-мя управляемыми авиационными ракетами Х-59 из воздушного пространства Курской области Российской Федерации;
  • 29 ударными БпЛА типа Shahed, которые были запущены из районов Приморско-Ахтарского, Ейского и Курска.

К отражению атаки были привлечены мобильные огневые группы, авиация, зенитные ракетные подразделения и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). В общей сложности было уничтожено 29 БпЛА в пределах Киевской, Николаевской, Черкасской и ряда других областей.

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КиевВоздушная тревога