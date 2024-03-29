У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу

У Києві та низці областей України оголошено повітряну тривогу вночі 29 березня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних Сил ЗС України та карту повітряних тривог.
Повітряні Сили повідомили про ракетну небезпеку для деяких областей України.
"Київська, Сумська, Полтавська, Черкаська, Чернігівська області – ракетна небезпека", - повідомили захисники.
Для східних областей існує загроза застосування авіаційних засобів ураження.
"Активність ворожої тактичної авіації на сході! Загроза застосування авіаційних засобів ураження", - повідомили Повітряні Сили.
Також Повітряні Сили повідомили про загрозу дронів для західних областей України.
"Львівська, Івано-Франківська області - загроза ударних безпілотників", - написали захисники.
Наразі карта повітряних тривог виглядає так:
Оновлено 02:42.
У Києві відбій повітряної тривоги
Фото: карта повітряних тривог (alerts.in.ua)
Раніше ми писали про вибухи у Хмельницькій області. Повітряні Сили повідомили про загрозу дронів.
Також росіяни атакували Кам'янський район Дніпропетровської області. В результаті є поранений.
До речі, Повітряні Сили повідомили про злет бомбардувальника Ту-95МС у Росії. Це носій крилатих ракет, які становлять загрозу всій Україні.
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