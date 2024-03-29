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У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу

Фото: У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

У Києві та низці областей України оголошено повітряну тривогу вночі 29 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних Сил ЗС України та карту повітряних тривог.

Повітряні Сили повідомили про ракетну небезпеку для деяких областей України.

"Київська, Сумська, Полтавська, Черкаська, Чернігівська області – ракетна небезпека", - повідомили захисники.

Для східних областей існує загроза застосування авіаційних засобів ураження.

"Активність ворожої тактичної авіації на сході! Загроза застосування авіаційних засобів ураження", - повідомили Повітряні Сили.

Також Повітряні Сили повідомили про загрозу дронів для західних областей України.

"Львівська, Івано-Франківська області - загроза ударних безпілотників", - написали захисники.

Наразі карта повітряних тривог виглядає так:

Фото: карта повітряних тривог (alerts.in.ua)

Оновлено 02:42.

У Києві відбій повітряної тривоги

Фото: карта повітряних тривог (alerts.in.ua)

Атаки російських військ по Україні

Раніше ми писали про вибухи у Хмельницькій області. Повітряні Сили повідомили про загрозу дронів.

Також росіяни атакували Кам'янський район Дніпропетровської області. В результаті є поранений.

До речі, Повітряні Сили повідомили про злет бомбардувальника Ту-95МС у Росії. Це носій крилатих ракет, які становлять загрозу всій Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Повітряні сили УкраїниПовітряна тривога