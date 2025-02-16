У Києві та низці областей оголошена тривога: яка загроза

Сирена у столиці залунала близько 23:12. Мешканців Києва закликали негайно пройти до найближчих укриттів, та залишатися там до завершення тривоги.

Військові розповіли, що для Києва фіксується загроза застосування російськими окупантами ударних БПЛА для повітряних ударів.

Зазначимо, перед тим у Повітряних силах інформували, що ворожі безпілотники були помічені в Чернігівській, Сумській, Дніпропетровській та Одеській областях.

Також зауважимо, що о 22:03 військові попереджали про загрозу застосування балістики з південного сходу.

А о 22:12 фіксували пуски противником керованих авіабомб на Сумську область.

За даними ПС станом на 23:23 щодо руху ворожих ударних безпілотників, вони фіксувалися в Чернігівській, Сумській, Полтавській та Кіровоградській областях.

Станом на зараз карта повітряної тривоги в України виглядає так: