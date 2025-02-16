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В Киеве и ряде областей объявлена тревога: какая угроза

Фото: в Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Киеве и нескольких областях Украины вечером 16 февраля была объявлена воздушная тревога. Звучали предупреждения об угрозе атак противника с применением ударных беспилотников, а также ракетного вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил ВСУ.

Сирена в столице зазвучала около 23:12. Жителей Киева призвали немедленно пройти в ближайшие укрытия, и оставаться там до завершения тревоги.

Военные рассказали, что для Киева фиксируется угроза применения российскими оккупантами ударных БПЛА для воздушных ударов.

Отметим, перед этим в Воздушных силах информировали, что вражеские беспилотники были замечены в Черниговской, Сумской, Днепропетровской и Одесской областях.

Также добавим, что в 22:03 военные предупреждали об угрозе применения баллистики с юго-востока.

А в 22:12 фиксировали пуски противником управляемых авиабомб на Сумскую область.

По данным ВС по состоянию на 23:23 относительно движения вражеских ударных беспилотников, они фиксировались в Черниговской, Сумской, Полтавской и Кировоградской областях.

По состоянию на сейчас карта воздушной тревоги в Украине выглядит так:

Напомним, прошлой ночью российские оккупанты запустили по Украине 143 дрона. ПВО работала в десяти областях. Силы противовоздушной обороны уничтожили 95 дронов. Еще 46 беспилотников-имитаторов были локально потеряны.

Также сообщалось, что в ночь на 16 февраля россияне атаковали дронами Николаев. Позже стало известно, что часть Николаева осталась без тепла в результате атаки оккупантов.

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