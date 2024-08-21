UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Києві та низці областей оголошена тривога: загроза балістики (відбій)

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У Києві знову оголосили повітряна тривога через загрозу російських ударів із застосуванням балістичного озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію (КМВА).

Повітряна тривога у столиці пролунала о 9:45. 

Мешканців Києва закликали перебувати в укриттях.

"Повітряна тривога повʼязана з загрозою застосування балістичного озброєння! Прямуйте до укриттів", - йдеться у повідомленні. 

Оновлено (10:23)

У Києві оголосили відбій повітряної тривоги. 

Повітряні удари РФ по Києву

Останнім часом російські окупанти під час повітряних ударів по Україні часто націлюють ракети та дрони-камікадзе на Київ. Однак завдяки роботі ППО ЗСУ російські повітряні об'єкти не досягають своєї мети в столиці.

Наприклад, у ніч проти 20 серпня та зранку українські оборонці збили ракети та дрони, якими російська армія планувала атакувати Київ.

19 серпня ДСНС повідомила, що у лісопарковому господарстві Києва виявлено 60 боєприпасів на місці падіння уламків російської ракети Х-101.

А вранці 18 серпня російська армія атакувала Київ ракетами типу "Іскандер-К". Завдяки ППО всі ворожі цілі було знищено. У ту ж ніч ворог також намагався атакувати столицю балістичними ракетами та дронами "Шахед", але їх також збили українські захисники.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївВійна в УкраїніВійна Росії проти УкраїниПовітряна тривога