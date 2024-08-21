В Киеве и ряде областей объявлена тревога: угроза баллистики

Воздушные удары РФ по Киеву

В последнее время российские оккупанты во время воздушных ударов по Украине часто нацеливают ракеты и дроны-камикадзе на Киев. Однако благодаря работе ПВО ВСУ российские воздушные объекты не достигают своей цели в столице.

Например, в ночь на 20 августа и утром украинские защитники сбили ракеты и дроны, которыми российская армия планировала атаковать Киев.

19 августа ГСЧС сообщила, что в лесопарковом хозяйстве Киева обнаружено 60 боеприпасов на месте падения обломков российской ракеты Х-101.

А утром 18 августа российская армия атаковала Киев ракетами типа "Искандер-К". Благодаря ПВО все враждебные цели были уничтожены. В ту же ночь враг пытался атаковать столицу баллистическими ракетами и дронами "Шахед", но их также сбили украинские защитники.

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