У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога: в чому причина (відбій)

Станом на 8:54 повітряну тривогу оголошено у:

Києві;

Київській області;

Вінницькій області;

Житомирській області;

Черкаській області;

Кіровоградській області;

Миколаївській області;

Херсонській області;

Запорізькій області;

Дніпропетровській області;

Полтавській області;

Харківській області;

Донецькій області.

Фото: повітряна тривога станом на 08:56 (alerts.in.ua)

Загроза застосування балістики

Перед оголошенням повітряної тривоги Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ) попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з Криму. Трохи пізніше вони закликали жителів Кропивницького перейти в укриття.

У тому ж числі Повітряні сили писали й про те, що наразі один із БпЛА, який вночі запустила Росія - залишається в повітряному просторі України.

Відбій повітряної тривоги

О 09:06 було оголошено відбій повітряної тривоги у Києві, а також низці інших областей. Водночас загроза зберігається у:

Київській області;

Житомирській області;

Сумській області;

Харківській області;

Донецькій області;

Херсонській області.

Обстріли України

У ніч на 30 вересня Росія вкотре атакувала Україну безпілотниками, а також ракетами. Цього разу терористи запустили:

"Іскандер-М", Х-59/69, Х-31П;

73 ударних БпЛА типу Shahed.

Під час відбиття повітряного нападу вдалось знищити: Х-59/69 й 67 дронів. Зокрема один із БпЛА полетів у напрямку Білорусі, а ще три були локаційно втрачені внаслідок протидії РЕБ.

Як й згадувалось вище, один із запущених дронів, наразі залишається в повітряному просторі України.