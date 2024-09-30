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У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога: в чому причина (відбій)

Ілюстративне зображення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, 30 вересня, у Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу. Перед цим попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Станом на 8:54 повітряну тривогу оголошено у: 

  • Києві; 
  • Київській області; 
  • Вінницькій області; 
  • Житомирській області; 
  • Черкаській області; 
  • Кіровоградській області; 
  • Миколаївській області; 
  • Херсонській області; 
  • Запорізькій області; 
  • Дніпропетровській області; 
  • Полтавській області; 
  • Харківській області; 
  • Донецькій області. 

Фото: повітряна тривога станом на 08:56 (alerts.in.ua) 

Загроза застосування балістики 

Перед оголошенням повітряної тривоги Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ) попереджали про загрозу  застосування балістичного озброєння з Криму. Трохи пізніше вони закликали жителів Кропивницького перейти в укриття. 

У тому ж числі Повітряні сили писали й про те, що наразі один із БпЛА, який вночі запустила Росія - залишається в повітряному просторі України. 

Відбій повітряної тривоги 

О 09:06 було оголошено відбій повітряної тривоги у Києві, а також низці інших областей. Водночас загроза зберігається у: 
Київській області; 

  • Житомирській області; 
  • Сумській області; 
  • Харківській області; 
  • Донецькій області; 
  • Херсонській області. 

Обстріли України 

У ніч на 30 вересня Росія вкотре атакувала Україну безпілотниками, а також ракетами. Цього разу терористи запустили: 

  • "Іскандер-М", Х-59/69, Х-31П; 
  • 73 ударних БпЛА типу Shahed. 

Під час відбиття повітряного нападу вдалось знищити: Х-59/69 й 67 дронів. Зокрема один із БпЛА полетів у напрямку Білорусі, а ще три були локаційно втрачені внаслідок протидії РЕБ. 

Як й згадувалось вище, один із запущених дронів, наразі залишається в повітряному просторі України.  

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Російська ФедераціяВійна в УкраїніПовітряна тривога