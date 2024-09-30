У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога: в чому причина (відбій)

Сьогодні, 30 вересня, у Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу. Перед цим попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з Криму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.
Станом на 8:54 повітряну тривогу оголошено у:
Фото: повітряна тривога станом на 08:56 (alerts.in.ua)
Перед оголошенням повітряної тривоги Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ) попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з Криму. Трохи пізніше вони закликали жителів Кропивницького перейти в укриття.
У тому ж числі Повітряні сили писали й про те, що наразі один із БпЛА, який вночі запустила Росія - залишається в повітряному просторі України.
О 09:06 було оголошено відбій повітряної тривоги у Києві, а також низці інших областей. Водночас загроза зберігається у:
Київській області;
У ніч на 30 вересня Росія вкотре атакувала Україну безпілотниками, а також ракетами. Цього разу терористи запустили:
Під час відбиття повітряного нападу вдалось знищити: Х-59/69 й 67 дронів. Зокрема один із БпЛА полетів у напрямку Білорусі, а ще три були локаційно втрачені внаслідок протидії РЕБ.
Як й згадувалось вище, один із запущених дронів, наразі залишається в повітряному просторі України.
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