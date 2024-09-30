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В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: в чем причина (отбой)

Иллюстративное изображение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 30 сентября, в Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. Перед этим предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения из Крыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

По состоянию на 8:54 воздушная тревога объявлена в: 

  • Киеве; 
  • Киевской области; 
  • Винницкой области; 
  • Житомирской области; 
  • Черкасской области; 
  • Кировоградской области; 
  • Николаевской области; 
  • Херсонской области; 
  • Запорожской области; 
  • Днепропетровской области; 
  • Полтавской области; 
  • Харьковской области; 
  • Донецкой области. 

Фото: воздушная тревога по состоянию на 08:56 (alerts.in.ua)

Угроза применения баллистики 

Перед объявлением воздушной тревоги Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения из Крыма. Чуть позже они призвали жителей Кропивницкого перейти в укрытие. 

Отбой воздушной тревоги 

В 09:06 был объявлен отбой воздушной тревоги в Киеве, а также ряде других областей. В то же время угроза сохраняется в: 
Киевской области; 

  • Житомирской области; 
  • Сумской области; 
  • Харьковской области; 
  • Донецкой области; 
  • Херсонской области. 

Обстрелы Украины 

В ночь на 30 сентября Россия в очередной раз атаковала Украину беспилотниками, а также ракетами. На этот раз террористы запустили: 

  • "Искандер-М", Х-59/69, Х-31П; 
  • 73 ударных БпЛА типа Shahed. 

Во время отражения воздушного нападения удалось уничтожить: Х-59/69 и 67 дронов. В частности один из БпЛА полетел в направлении Беларуси, а еще три были локально потеряны в результате противодействия РЭБ. 

Как и упоминалось выше, один из запущенных дронов, пока остается в воздушном пространстве Украины.  

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