У Києві та низці областей через загрозу ракетної атаки знову оголосили тривогу
У Києві та низці областей ввечері середи, 14 серпня, повторно було оголошено сигнал повітряної тривоги. Попереджають про загрозу балістичного обстрілу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.
За даними Повітряних сил, попередження про ракетну небезпеку оголосили у Києві, північних та східних областях.
"Швидкісна ціль на Сумщину", - написали ПС.
Нагадаємо, в Україні категорично заборонено знімати та публікувати роботу ППО та наслідки ракетних обстрілів. Мешканців областей, де оголошено повітряну тривогу, закликають залишатися спокійними та у разі небезпеки прямувати до укриттів.
Де оголошено тривогу
Нагадаємо, сьогодні вже оголошували тривогу у низці областей чарез ракетну небезпеку.
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