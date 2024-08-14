У Києві та низці областей через загрозу ракетної атаки знову оголосили тривогу

За даними Повітряних сил, попередження про ракетну небезпеку оголосили у Києві, північних та східних областях.

"Швидкісна ціль на Сумщину", - написали ПС.

Нагадаємо, в Україні категорично заборонено знімати та публікувати роботу ППО та наслідки ракетних обстрілів. Мешканців областей, де оголошено повітряну тривогу, закликають залишатися спокійними та у разі небезпеки прямувати до укриттів.

Де оголошено тривогу

Нагадаємо, сьогодні вже оголошували тривогу у низці областей чарез ракетну небезпеку.

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