У Києві та низці областей оголошено тривогу: попереджають про ракетну атаку

У Києві та низці областей ввечері понеділка, 14 серпня, було оголошено сигнал повітряної тривоги. Попереджають про загрозу ракетного удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.

Спочатку сигнал тривоги було оголошено у південних областях. Повітряні сили попереджали про загрозу балістичного обстрілу.

"Загроза застосування балістичного озброєння з Криму", - написали Повітряні сили.

Тоді ж повідомлялось про вибухи у місті Одеса.

Згодом сигнал тривоги оголосили у Києві та ще низці регіонів.

Оновлено о 19:50.

У Києві, північних, східних та центральних регіонах оголошено відбій тривоги.

Нагадаємо, в Україні суворо заборонено знімати та публікувати роботу ППО та наслідки ракетних ударів. Жителів областей, де оголошено тривогу, закликають зберігати спокій і у разі загрози проходити до укриттів.

Де оголошено тривогу

Нагадаємо, Чернігівська та Житомирська області були атаковані дронами-камікадзе в ніч на 14 серпня, у результаті чого постраждали інфраструктурні об'єкти.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.