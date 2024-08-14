В Киеве и ряде областей из-за угрозы ракетной атаки снова объявили тревогу

По данным Воздушных сил, предупреждение о ракетной опасности было объявлено в Киеве, северных и восточных областях.

"Скоростная цель в Сумскую область", - написали ПС.

Напомним, в Украине категорически запрещено снимать и публиковать работу ПВО и последствия ракетных обстрелов. Жители областей, где объявлена воздушная тревога, призывают оставаться спокойными и в случае опасности направляться к укрытиям.

Где объявлена тревога

Напомним, сегодня уже объявляли тревогу в ряде областей из-за ракетной опасности.

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