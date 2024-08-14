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В Киеве и ряде областей из-за угрозы ракетной атаки снова объявили тревогу

Среда 14 августа 2024 20:51
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В Киеве и ряде областей из-за угрозы ракетной атаки снова объявили тревогу Иллюстративное фото: в Киеве и ряде областей из-за угрозы ракетной атаки снова объявили тревогу (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В Киеве и ряде областей вечером среды, 14 августа, повторно был объявлен сигнал воздушной тревоги. Предупреждают об угрозе баллистического обстрела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.

По данным Воздушных сил, предупреждение о ракетной опасности было объявлено в Киеве, северных и восточных областях.

"Скоростная цель в Сумскую область", - написали ПС.

Напомним, в Украине категорически запрещено снимать и публиковать работу ПВО и последствия ракетных обстрелов. Жители областей, где объявлена воздушная тревога, призывают оставаться спокойными и в случае опасности направляться к укрытиям.

Где объявлена тревога

В Киеве и ряде областей из-за угрозы ракетной атаки снова объявили тревогу

Напомним, сегодня уже объявляли тревогу в ряде областей из-за ракетной опасности.

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