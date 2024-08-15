ua en ru
Чт, 15 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Києві та низці областей через загрозу балістики оголосили тривогу

Четвер 15 серпня 2024 19:38
UA EN RU
У Києві та низці областей через загрозу балістики оголосили тривогу Фото: колаж РБК-Україна
Автор: Наталія Кава

У Києві та низці областей ввечері четверга, 15 серпня, було оголошено сигнал повітряної тривоги. Попереджають про загрозу балістичного обстрілу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.

Спочатку сигнал тривоги оголосили у Києві, а згодом і в північних та східних областях.

"Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку", - написали Повітряні сили.

Оновлено о 19:45.

У Києві та по областях оголошено про відбій тривоги.

В Україні суворо заборонено фільмувати та публікувати роботу ППО або наслідки ракетних обстрілів. Жителів регіонів, де оголошено повітряну тривогу, просять зберігати спокій та негайно прямувати до укриттів у разі небезпеки.

Де оголошено тривогу

У Києві та низці областей через загрозу балістики оголосили тривогу

Нагадаємо, сьогодні в Києві вже оголошували тривогу. Тоді також попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння й швидкісну ціль.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Повітряна тривога
NEWS
"Ахмат" і не тільки. З'явилися подробиці взяття в полон 100 росіян у Курській області
"Ахмат" і не тільки. З'явилися подробиці взяття в полон 100 росіян у Курській області
DAILY
Буря у склянці. Навіщо Путін та Орбан влаштували політичну виставу через нафту та санкції
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Буря у склянці. Навіщо Путін та Орбан влаштували політичну виставу через нафту та санкції