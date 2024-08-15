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В Киеве и ряде областей из-за угрозы баллистики объявили тревогу

Четверг 15 августа 2024 19:38
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В Киеве и ряде областей из-за угрозы баллистики объявили тревогу Фото: коллаж РБК-Украина
Автор: Наталья Кава

В Киеве и ряде областей вечером четверга, 15 августа, был объявлен сигнал воздушной тревоги. Предупреждают об угрозе баллистических обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.

Сначала сигнал тревоги объявили в Киеве, а затем и в северных и восточных областях.

"Угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления", – написали Воздушные силы.

Обновлено в 19:45.

В Киеве и по областям объявлено об отбое тревоги.

В Украине строго запрещено снимать и публиковать работу ПВО или последствия ракетных обстрелов. Жителей регионов, где объявлена воздушная тревога, просят сохранять спокойствие и немедленно направляться к укрытиям в случае опасности.

Где объявлена тревога

В Киеве и ряде областей из-за угрозы баллистики объявили тревогу

Напомним, сегодня в Киеве уже объявляли тревогу. Тогда также предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения и скоростной цели.

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