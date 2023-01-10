У Києві та низці міст запроваджені планові відключення світла: як дізнатися графік

Зазначимо, що ДТЕК відповідає за забезпечення світлом столиці, а також Київської, Одеської, Дніпропетровської та Донецької областей.

Наразі в усіх вищезазначених областях, окрім Донецької, введені планові відключення світла. У Донецькій області діють екстрені відключення.

Графік відключення електроенергії за вашою адресою можна дізнатися на сайті ДТЕК:

Нагадаємо, в Україні на тлі холодів та початку робочого тижня зросло споживання електроенергії. У зв'язку з чим до областей доведено ліміти.

При цьому вчора у деяких районах Києва були застосовані аварійні обмеження через аварії.

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